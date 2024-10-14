River Plate, Icardi’nin peşinde! Transferde sürpriz hamle

2022/23 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a gelen Mauro Icardi, geride kalan iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda büyük bir rol oynamış, adına yazılan şarkılar ile taraftarın sevgilisi olmuştu.

RIVER PLATE'E MALİYET ENGELİ

Ancak son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kalan Icardi'nin adı River Plate ile anılıyor. Arjantin basını, River Plate'in tecrübeli golcüyle ilgilendiğini, ancak maliyeti nedeniyle bu transferi gerçekleştirme şansının oldukça düşük olduğunu iddia etti.

WANDA NARA DÖNMEK İSTİYOR

Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın bu süreçte yıldız ismin Arjantin'e dönmesi için büyük baskı yaptığı iddiaları gündeme geldi. Wanda Nara, transfer sürecini hızlandırmaya çalışsa da Galatasaray yönetimi bu baskılara boyun eğmedi. Icardi'nin kalması gerektiği yönünde yapılan açıklamalar, kulübün bu konudaki kararlılığını gözler önüne serdi.

HATİPOĞLU: BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu,geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili: "Bizim için çok değerli bir futbolcu. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" demişti.