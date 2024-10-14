Vincenzo Montella: Futbolcularımla inanılmaz gurur duyuyorum

Montella, şunları ifade etti:

"Futbolcularımızla konuşurken hangi maçta olduğumuzu söyledim. Tekrar ettim onlara. Sonuna kadar her anda maçta olduğumuzu, varlığımızı hissettirdik rakibe. Sadece önleyici defans pozisyonlarını alırken biraz mesafelerimiz uzundu rakibe göre. O yüzden orada biraz zorlandık, kontrataklar yedik. Kaygan zeminde bazen böyle mesafeleri açtığınızda zorlanmaya başlarsınız. Bunu tekrar ettim kendilerine ve biraz daha yakın destekte durmaları gerektiğini söyledim. 400 pas atmayı başardık, rakibimizin iki katı. Ve bu 400 pasın yüzde 90'ı başarılı bir şekilde geçirdiğimiz bir maç oldu."

'PENALTI OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE BİLİYORDUM'

İzlandalı bir basın mensubunun ev sahibinin penaltı beklediği pozisyonla ilgili sorusuna Montella, "Sonunda baktığımızda top ani bir şekilde vücuttan uzaklaşıyor. Eğer gerçekten koluna değmiş olsaydı top orada kalırdı. O yüzden gönlüm rahattı o pozisyonda. Yani penaltı olmadığını net bir şekilde biliyordum" diye konuştu.

İtalyan teknik adam, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Kolay bir cevap olmayacak. Kimse alınmasın buna. Takip ettiğim bir futbolcuydu. Böyle özellikleri barındıran bir futbolcu pek kolay bulamazsınız. Yani zaten öyle derinlemesine gidebilen teknik kapasitesi çok yüksek olan bir futbolcu şutu, pası, her şeyi olan bir futbolcuyu bulmak gerçekten kolay değil. Son dönemlerde belki kafası rahat değildi. Transferinden sonra hani kafasını biraz daha böyle rahat olduğunu hissettim. Karadağ maçında oynattım direkt olarak biliyorsunuz. Ama yani eski takımıyla alakalı olduğunu söylemek istemiyorum yani kafası gerçekten farklı bir konumda şu anda ve daha rahat görüyoruz hepimiz."