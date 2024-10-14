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Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:38

Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a galibiyeti getirdi

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, yeni takımı Olympiakos'ta ilk maçına çıktı. 27 yaşındaki yıldız hazırlık maçında takımına galibiyet getiren isim oldu.

Yusuf Yazıcı, Olympiakos’a galibiyeti getirdi

Lille'den ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan ve iki hafta önce Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımının formasını ilk kez hazırlık maçında giydi.

Olympiakos'un milli arada Atromitos ile oynadığı hazırlık maçında sahaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, karşılaşmanın 5. dakikasında attığı golle hem siftah yaptı hem de takımına galibiyeti getirdi.

Atromitos karşılaşmasında 60 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, Olympiakos formasıyla henüz resmi maçlarda şans bulamazken antrenman eksiğini hazırlık maçında kapatmaya çalışıyor.

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Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a galibiyeti getirdi
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