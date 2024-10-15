Acun Ilıcalı’dan reklam tepkilerine yanıt

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda İzlanda'yı 4 golle geçti. TV8 ekranlarında yayınlanan mücadelede ekranlara yansıyan bahis sitesi reklamlarının sosyal medyada gündem olması sonrası kanalın sahibi Acun Ilıcalı sosyal medyadan açıklamada bulundu.

ILICALI: "BİZİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK"

Acun Ilıcalı açıklamasında, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" ifadelerini kullandı.