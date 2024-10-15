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Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:24 Son Güncelleme: 15.10.2024 11:42

Acun Ilıcalı'dan reklam tepkilerine yanıt

A Milli Takım’ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında TV8'de ekrana yansıyan bahis sitesi reklamlarıyla ilgili kanalın sahibi Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Acun Ilıcalı’dan reklam tepkilerine yanıt

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda İzlanda'yı 4 golle geçti. TV8 ekranlarında yayınlanan mücadelede ekranlara yansıyan bahis sitesi reklamlarının sosyal medyada gündem olması sonrası kanalın sahibi Acun Ilıcalı sosyal medyadan açıklamada bulundu.

ILICALI: "BİZİMLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK"
Acun Ilıcalı açıklamasında, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı'dan reklam tepkilerine yanıt
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