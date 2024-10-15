BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson ve Rafa yükü sırtladı

Beşiktaş'ın yıldızları Gedson Fernandes ve Rafa Silva, bu sezon yakaladıkları uyumla dikkatleri üzerlerine çekti. Gedson kariyer sezonunu yaşarken, Rafa ise nokta transfer olduğunu gösterdi. Ancak bu iki oyuncunun yükü de fazla oldu... Takımın en çok süre alan oyuncuları konumunda bulunan Portekizliler, 12 maçın tamamında 11'de yer aldı. Gedson, 1037 dakika şans bulurken Rafa Silva ise 1033 dakika oynadı.

Ayrıca Gedson 6 gol atıp 2 asist yaparak Immobile'den sonra takıma en fazla skor katkısı sağlayan isim oldu. Rafa Silva da sahada yer alma süresinde olduğu gibi gol katkısında da vatandaşını takip etti. Yıldız futbolcu, şu ana dek 4 kez sevinç yaşarken, 3 defa da arkadaşlarını golle buluşturarak listenin üçüncü sırasında yerini aldı.