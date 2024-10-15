Fenerbahçe’den Nijeryalı golcü hamlesi!

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan İsmail Yüksek'in bu maçta takımdaki yerini alması bekleniyor.

İsmail Yüksek'e Avrupa'dan yoğun ilgi

Başarılı futbolcunun ise talipleri artmaya devam ediyor. Benfica'nın radarına giren milli futbolcu ile Marsilya ve Atletico Madrid yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Sofyan Amrabat'ın transferinin ardından oynama süresi azalan ve bazı maçlarda kulübede yer alma ihtimali doğan İsmail'in transferine sıcak baktığı ve ocak ayında gelecek teklifler doğrultusunda bu oyuncunun gitmesine izin verilebileceği öğrenildi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek yıllık 15 milyon TL'ye oynuyor. 2023'te ücretinde düzeltme yapılmasına rağmen halen takımın en az kazanan oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki futbolcuyu Atletico Madrid geçen sezon satın alma opsiyonu ile kiralamak istemiş ancak yönetim geri çevirmişti.

Fenerbahçe yönetiminin ocak ayında gelecek teklifleri bu sefer değerlendirebileceği ve kulübün menfaatleri doğrultusunda gerekirse transferine izin vereceği ancak teklifler yeterli görülmezse ücretinde artışa da gidilip takımda tutulabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin golcü arayışı

Öte yandan transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de devre arası hareketli gelişmeler yaşanabilir. Yaz transfer sezonunda 19.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Faslı yıldız futbolcu Youssef En-Nesyri, şimdiye kadar isteneni veremedi. Sarı-lacivertli yönetim bu durum üzerine devre arası transfer döneminde golcü takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Nice forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız Terem Moffi'yi transfer listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon başında Lorient'ten 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Nice'e transfer olan sol ayaklı Moffi, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Nijerya Milli Takımı formasını 18 kez terleten ve bu maçlarda 4 gol atan oyuncunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

1.88 boyundaki Moffi, kariyerinde Lorient ve Kortrijk gibi takımların formasını giydi. Nice ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.