GALATASARAY HABERLERİ: Yeni 1 numara ocakta geliyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, "Muslera sezon sonunda ülkesine dönecek" sözlerinin ardından değişim için sirenler çaldı. 12 sezon önce Lazio'dan transfer edilen ve G.Saray forması ile 519 mücadeleyi geride bırakan Uruguaylı kalecinin yerine gelecek isim için hazırlıklar çoktan başladı. Kulüp tarihinin en çok maça çıkan yabancısı olan ve 7 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ile 4 Türkiye Kupası zaferi yaşayan Muslera'nın yerine gelecek oyuncu için scout ekibi dört bir koldan çalışıyor.

Yüklü bir bonservis bedeli ödemeyi de çoktan göze alan yönetim, yeni 1 numarası için devre arasında adım atma kararı verdi. Yeni kalecinin istenen seviyede anlaşma sağlanması halinde devre arasında transfer edilerek uyum sürecinin ortadan kaldırılması düşünülüyor.

Muslera'nın yine ilk sırada olacağı ancak yeni file bekçisinin de zaman zaman forma giyerek, efsane oyuncu ile de yakın iletişimde olarak bir an önce takıma adapte olması isteniyor. Geçen sezon Fenerbahçe'nin kalesini emanet ettiği Livakovic'in uyum sürecini geç atlattığını düşünen Galatasaray cephesi, bu hataya düşmeden devre arasında işi bitirmenin peşinde.

