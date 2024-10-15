Galatasaray’da Dybala hazırlığı!

Sezon başında Osimhen transferiyle tüm dünyada gündem olan Galatasaray, ocak ayında bir başka yıldız takviyesi ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı listesine aldı. Arjantinli oyuncunun fovet, forvet arkası ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebilmesi teknik heyetin beğenisini kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer harekatını başlatacak olan Cim-Bom, bu gelişme öncesi oyuncu izlemeyi ve listeye isim yazdırmayı sürdürüyor. İtalyan basını da Sarı-Kırmızılılar'ın Dybala'yı istediğini belirterek günlerdir haber yapıyor.

KONTRATI OTOMATİK UZAYABİLİR

Çizme basınından konuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Roma'da gözler Dybala'nın geleceğine çevrilmiş durumda. 21 numarayı giyen yıldız oyuncunun ligin ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fakat Dybala'nın kontratı, belli bir sayıda maça çıkması halinde otomatik olarak uzayacak. Bununla birlikte oyuncunun maaşı da iyice artacak. Roma'nın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği önemli çünkü aynı zamanda bu karar Dybala'nın geleceğini aydınlatacak."

Okan Buruk için avantajlı hamle

Dybala'nın hücum hattında joker olarak oynayabilmesi de Okan Buruk'un elini rahatlatabilir. Sağ kanatta Ziyech, forvet arkası pozisyonunda ise Dries Mertens'e sahip olan başarılı çalıştırıcı, Dybala'nın gelişiyle bazı sorunları çözebilir.

Hakim Ziyech'in geçen sezon yetersiz performansı ve bu yıl da sakatlığı sebebiyle henüz katkı sağlamaması sorun yaratıyor. Dries Mertens ise yaşı nedeniyle sezon boyunca aynı etki ve performansı göstermekte zorlanabilir.

Sarı-Kırmızılılar, temel olarak bu iki sorunu Dybala'nın gelişiyle çözme niyetinde. Galatasaray, Faslı süper yıldızı Hakim Ziyech'in performansına da bakarak bu transferde net kararını verecek.