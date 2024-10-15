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Giriş Tarihi: 15.10.2024

İstatistiklerde ezdik geçtik

İstatistiklerde ezdik geçtik
İzlanda deplasmanında Ay-Yıldızlı ekibimizin performansı göz doldurdu. A Milli Takım, istatistiklerde rakibine büyük üstünlük kurarken bunu skora da yansıttı. Topla oynamada Türkiye %64'e 36'lık oran yakalarken rakip kaleye gönderilen şutlarda da 24'e 12'lik fark attı. İsabetli şutlarda 12'ye 7, yapılan ortada 21'e 14, başarılı paslarda ise 459'a 214'lük müthiş üstünlük dikkat çekti. Kenan Yıldız da 13 adam geçme denemesinde bulunup 8'inde başarı sağlarken en yakın rakibi Logi Tomasson sadece 4 deneme ve 2 başarıda kaldı.
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İstatistiklerde ezdik geçtik
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