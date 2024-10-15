İstatistiklerde ezdik geçtik

deplasmanında Ay-Yıldızlı ekibimizin performansı göz doldurdu. A Milli Takım, istatistiklerde rakibine büyük üstünlük kurarken bunu skora da yansıttı. Topla oynamada Türkiye %64'e 36'lık oran yakalarken rakip kaleye gönderilen şutlarda da 24'e 12'lik fark attı.Kenan Yıldız da 13 adam geçme denemesinde bulunup 8'inde başarı sağlarken en yakın rakibi Logi Tomasson sadece 4 deneme ve 2 başarıda kaldı.