Mendy’den Manchester City’ye isyan!

Premier Lig devi Manchester City'de oynadığı dönemde cinsel saldırılarla yargılanan Fransız oyuncu, yaptığı açıklamalarla sadece kendisinin hedef alındığını vurguladı.

Benjamin Mendy, "Katıldığım ve düzenlediğim partilerde, kulüp kaptanı da dahil Manchester City'nin birçok as oyuncusu da yer aldı. Hepimiz alkol aldık, kadınlarla ilişkiler yaşadık, corona kurallarını ihlal ettik." dedi ve şunları ekledi:

'AŞAĞILANAN BENİM'

"Bunlar benim davranışımı mazur göstermez ancak benim hedef alınmamın adil olmadığını düşünüyorum. Benimle diğer Manchester City oyuncuları arasındaki fark vardı. Haksız yere tecavüzle suçlanan ve kamuoyu önünde tek aşağılanan ben oldum!"

Fransız oyuncu, "Manchester City bana ödeme yapmayı bıraktığında kendimi çok kötü hissettim. Nafaka ödemekte zorlandım. Raheem Sterling, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez, bana bu süreçte borç verdi." diyerek sözlerini noktaladı. (FANATİK)