Pablo Martin Batalla’dan Bursaspor’a büyük jest

Bursaspor'un Teknik Direktör Pablo Martin Batalla'dan, kulübe büyük jest geldi. Arajantinli teknik adam, futbolculuk döneminden kalan alacaklarının büyük bölümünden feragat etti.

Batalla'nın borcunun kalan kısmı ise kendisine ödendi. Konuyla ilgili olarak, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından bir payalşımda bulundu.

Çelik'in, Pablo Martin Batalla ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Büyük kulüpler efsanelerine borçlu kalmamalı" anlayışıyla hareket ederek kamuoyu önünde söz verdiğimiz gibi efsanemiz ve teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile futbolculuk döneminden kalan alacağı ile ilgili anlaşmış bulunmaktayız. Yaptığımız görüşmede alacağının önemli bir kısmından feragat etmiş, kalan kısmı ise kulübümüz tarafından kendisine ödenmiştir. Teşekkürler efsane!"