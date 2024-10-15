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Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:30

Real Madrid'de Frimpong operasyonu!

Real Madrid, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu Jeremie Frimpong'u transfer etmeyi hedefliyor.

Real Madrid’de Frimpong operasyonu!

Dani Carvajal'in uzun süreli sakatlığının ardından savunmanın sağ tarafına takviye yapmayı planlayan Real Madrid, çalışmalara başladı.

Frimpong Listede

Sky DE'nin haberine göre, İspanyol devi Bayer Leverkusen'in yıldızı Jeremie Frimpong'u transfer listesine aldı.

Yaz Döneminde Hamle Yapılacak

Hollandalı oyuncu, kış transfer döneminde ayrılmak istemediği için Real Madrid yaz transfer döneminde harekete geçecek.

Serbest Kalma Bedeli

2028 yılına kadar Leverkusen ile sözleşmesi bulunan Frimpong'un serbest kalma bedeli 40 milyon euro. Bu sezon 10 maça çıkan 23 yaşındaki bek, 1 gol ve 5 asistle dikkat çekti.

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Real Madrid'de Frimpong operasyonu!
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