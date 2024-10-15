Thomas Tuchel’den sürpriz imza!

Sky Sports, İngiltere Futbol Federasyonu'nun Gareth Southgate'ten boşalan koltuğu Alman teknik Thomas Tuchel ile doldurduğunu yazdı.

İngiltere Milli Takımı tarihinin ilk Alman teknik direktörü olan 51 yaşındaki çalıştırıcının, yıllık yaklaşık 5 milyon sterlin kazanacağı ifade edildi.

Tuchel daha önce Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea ve Bayern Münih'i çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

Southgate'in istifasının ardından İngiltere Milli Takımı geçici olarak Lee Carsley'e emanet edilmişti.