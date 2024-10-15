Trabzonspor’a Orban’dan sürpriz gelişme!

Trabzonspor yaz döneminde Gift Orban için girişim yapmıştı. Ancak Lyon, 12 milyon euro talep etmiş ve geri adım atmayınca bu transfer gerçekleşmemişti. Ancak Fransız ekibi bu kararı sonrası şok üstüne şok yaşıyor. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, disiplinsiz davranışları nedeniyle Gift Orban ve Zaha'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı. Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, iki oyuncu da Rangers maçının ardından, az süre alan ve oynamayan futbolcular için düzenlenen antrenmana katılmayı reddetti. Bu davranışları sonrası Sage disiplini sağlamak amacıyla iki oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

KANAT-FORVETE UYGUN

İki futbolcunun takımdan ayrı çalışacağı belirtiliyor. Bu gelişmeler sonrası Trabzonspor'un devre arasında bu oyuncu için yeni teklif sunabileceği dile getiriliyor. Orban çift santrforun sağında ya da sağ kanat forvet olarak kullanılabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken tek husus tek santrfor oynamaması gerektiği. Çünkü sırtı dönük oyun Orban'ın yumuşak karnı. Şenol Güneş'in istediği kanat forvet tanımına uyan bir isim. Trabzonspor'un rakibi kendi yarı sahasına hapsettiği anlarda teknik kapasitesi ve zarafetiyle kilit açabilecek bir isim. Genç futbolcu, geniş alanda hızıyla, dar alanlarda ise top hakimiyetiyle şov yapabilir.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Lyon forması altında 19 maça çıkan Orban, 5 kez fileleri sarstı. (FOTOMAÇ)