Ümit Milli Takım Norveç’e farklı mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10. ve son maçında Norveç'e 5-1 yenildi.
Norveç'in gollerini 20. dakikada Arnstad (P), 33. dakikada Nordas, 53. ve 68. dakikalarda Schjelderup ve 60. dakikada Egeli atarken, Millilerin tek sayısı 90+2.dakikada Ali Akman'dan geldi.
Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan ay-yıldızlı takım, 5. kez mağlup oldu.
Stat: Viking
Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)
Norveç: Tangvk, Helland, Guddal, Ostrom, Lovik (Dk. 77 Edh), Arnstad, Nypan (Dk. 64 Hansen-Aaroen), Schjelderup, Egeli (Dk. 84 Aasgaard), Mvuka (Dk. 63 Oppegard), Nordas (Dk. 77 Melkersen)
Türkiye: Emre Bilgin, Metehan Baltacı, Serdar Saatçı (Dk. 46 Emin Bayram), Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan, Ayberk Karapo (Dk. 69 Burak İnce), Yunus Emre Konak (Dk. 46 Ömer Faruk Beyaz), Bartuğ Elmaz, Aral Şimşir (Dk. 46 Uğur Yıldız), Erencan Yardımcı, Poyraz Yıldırım (Dk. 69 Ali Akman)
Goller: Dk. 20 Arnstad, Dk. 33 Nordas (Penaltıdan), Dk. 53 ve 68 Schjelderup, Dk. 61 Egeli (Norveç), Dk. 90+2 Ali Akman (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ayberk Karapo, Dk. 72 Ahmetcan Kaplan (Türkiye), Dk. 26 Arnstad (Norveç)