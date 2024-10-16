Akdeniz ateşi!

Millilerin EURO 2024'te başlayan yükselişi Uluslar Ligi'nde de devam ederken, 2026 Dünya Kupası'na katılmak tek odak noktası. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, zaman zaman tercihleri nedeniyle eleştirilse de takımı ayağa kaldırıp ilkleri yaşatmaya başladı ve kendisinin de tarihe geçtiği sonuçlar ortaya koydu.
İşte Montella döneminde alınan önemli sonuçlar:
%67 İLE ZİRVEDE:
A Milli Takım tarihinde en az 5 resmi maçta görev yapan teknik adamlar arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim Vincenzo Montella oldu. 12 resmi maçta 8 galibiyet elde etti.
İLK LİDERLİK, İLK YABANCI:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunu lider tamamlayarak Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya lider gitti. Montella ayrıca Milli Takım'ı ilk defa bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olarak, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.
HIRVAT KÂBUSU BİTTİ:
Türkiye, Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda (12 Ekim 2023, 1-0)
mağlup etti.
72 YIL SONRA ZAFER:
Milli Takım, hazırlık maçında 3- 2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
ÇOK ATIP AZ YEDİK
LETONYA VIRAJI DÖNÜLDÜ:
Ay-Yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında Montella ile elde etti.
TARİHİ GOLLER:
A Milli Takım tarihinde ilk kez resmi maçlarda attığımız gol sayısı, yediğimiz gol sayısını geçti. 510 gol yiyen millilerimizin attığı gol ise 511'e ulaştı.
İZLANDA FATİHİ!
A Milliler, İzlanda ile oynadığı maçlarda tarihi boyunca sorunlar yaşamıştı. Uluslar Ligi'nde çıktığı son iki müsabakaya kadar, 13 kez karşılaştığı İzlanda'ya karşı sadece 2 galibiyet alıp, 4 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kâbusu tarihe gömdü ve peş peşe iki maçı da kazandı. Ayrıca İzlanda ile oynanan ilk 13 maçta rakibe sadece 11 gol atılırken, Montella'nın öğrencileri kazanılan iki karşılaşmada 7 gol kaydederek fark yarattı.
'MİLLETİMİZİ GURURLANDIRACAĞIZ'
İlk penaltısında büyük bir talihsizlik yaşayan Hakan Çalhanoğlu, ikincisinde ise topu ağlara gönderip moralini geri kazandı. Kaptan Hakan, zemine vurgu yaparken şu sözlerle takım arkadaşlarına teşekkür etti: "Başarının sırrı birlik ve beraberliktir. Turnuvadan sonraki devamlılık önemli, çünkü sonuçta biz ülkemizi temsil ediyoruz. Milletimizi gururlandırmak istiyoruz."
GALLER'İ YENERSEK A LİGİ'NDEYİZ
A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Grubu'nda son iki sınavını 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile yapacak. Ay-Yıldızlılar, Galler'i yenerse lider olarak A Ligi'ne yükselmeyi de garantileyecek. Beraberlikte ikili averaj nedeniyle Karadağ maçını bekleyecek olan Türkiye, yenilgi halinde ise ikili averajı Galler'e kaybederek Karadağ mücadelesine çıkacak.
GENÇ MİLLİLER HÜSRAN YAŞATTI
U19
Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Polonya'ya 3-0 yenildi ancak grubu ilk 2'de bitirip Elit Tur'da yer almaya hak kazandı. U20'de
de aynı ülkeye Elit Lig'de 4-2 mağlup olduk. U21'de
ise Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkma şansı olmayan ekibimiz, Norveç'e 5-1 kaybetti.