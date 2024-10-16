Akdeniz ateşi!

Millilerin EURO 2024'te başlayan yükselişi Uluslar Ligi'nde de devam ederken, 2026 Dünya Kupası'na katılmak tek odak noktası.İşte Montella döneminde alınan önemli sonuçlar:A Milli Takım tarihinde en az 5 resmi maçta görev yapan teknik adamlar arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim Vincenzo Montella oldu. 12 resmi maçta 8 galibiyet elde etti.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunu lider tamamlayarak Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya lider gitti.Türkiye, Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmandamağlup etti.Milli Takım, hazırlık maçında 3- 2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.Ay-Yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalardaA Milli Takım tarihinde ilk kez resmi maçlarda attığımız gol sayısı,A Milliler, İzlanda ile oynadığı maçlarda tarihi boyunca sorunlar yaşamıştı. Uluslar Ligi'nde çıktığı son iki müsabakaya kadar, 13 kez karşılaştığı İzlanda'ya karşı sadece 2 galibiyet alıp, 4 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kâbusu tarihe gömdü ve peş peşe iki maçı da kazandı. Ayrıca İzlanda ile oynanan ilk 13 maçta rakibe sadece 11 gol atılırken, Montella'nın öğrencileri kazanılan iki karşılaşmada 7 gol kaydederek fark yarattı.İlk penaltısında büyük bir talihsizlik yaşayan Hakan Çalhanoğlu, ikincisinde ise topu ağlara gönderip moralini geri kazandı. Kaptan Hakan, zemine vurgu yaparken şu sözlerle takım arkadaşlarına teşekkür etti:A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Grubu'nda son iki sınavını 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile yapacak. Ay-Yıldızlılar, Galler'i yenerse lider olarak A Ligi'ne yükselmeyi de garantileyecek. Beraberlikte ikili averaj nedeniyle Karadağ maçını bekleyecek olan Türkiye, yenilgi halinde ise ikili averajı Galler'e kaybederek Karadağ mücadelesine çıkacak.Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Polonya'ya 3-0 yenildi ancak grubu ilk 2'de bitirip Elit Tur'da yer almaya hak kazandı.de aynı ülkeye Elit Lig'de 4-2 mağlup olduk.ise Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkma şansı olmayan ekibimiz, Norveç'e 5-1 kaybetti.