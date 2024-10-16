Fenerbahçe’ye iki iyi haber!

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü sabah antrenmanının salonda yapılan core egzersizleri ile başladığı belirtildi. Ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk, koordinasyon ve üç grupta yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarına yarın devam edecek.

İKİ OYUNCU TAKIMA DÖNDÜ

Sakatlıklarını geride bırakan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, takımla birlikte çalışmalara başladı. Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

9 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMLARINDAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'de milli takımlara giden 13 futbolcudan 9'u takıma döndü.



Amrabat, En-Nesyri, Livakovic ve Szymanski ise yarın takıma katılacak. (NTV Spor)