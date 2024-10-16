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Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:06

Galatasaray'dan oyunculara dev prim!

2023 - 2024 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, oyunculara henüz veremediği primler için harekete geçti. Yönetimin, şampiyonluk için oyuncularına 5 milyon Euro ödeme yapmaya karar verdi.

Galatasaray’dan oyunculara dev prim!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray milli aradan sonra Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ancak oyunculara henüz prim ödemesi yapamayan yönetim harekete geçti.

PRİMLER YATMAYA BAŞLADI

Oyunculara toplamda 5 milyon Euro prim ödeyecek olan yönetim, Fenerbahçe derbisi için de 1.5 milyon Euro ödeme gerçekleştirecekti. Oyuncuların hesaplarına şampiyonluk priminin %50'si yatırıldı.

Kazanılan Fenerbahçe maçı ve kalan şampiyonluk primi ödemelerinin de yakın zamanda ödeneceği belirtildi. Böylelikle yönetim toplamda 6.5 milyon Euro, yani 240 milyon TL prim ödemesi yapacak.

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Galatasaray'dan oyunculara dev prim!
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