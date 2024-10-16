Kerem’in gösterisi!

G.Saray sonrasında Benfica'da çıkışına devam eden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım performansı ile başarısını taçlandırdı. İzlanda karşısında attığı muhteşem golle maça imzasını koyan
Kerem'in oyunu Portekiz medyasında da manşetlere taşındı. İşte o başlıklar:
OJOGO:
"Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı."
ABOLA:
"Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi."
RECORD:
"Aktürkoğlu gösteri yapıyor."
SAPO:
"Aktürkoğlu'ndan muhteşem gol."
DESPORTO AO MINUTO:
"Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"
BENFİCA GURURLU!
A Milli Takım'ın iki yıldızı Kerem ve Orkun'un performansı, kulüpleri Benfica'da da büyük sevinç yarattı. İkilinin olduğu fotoğrafı paylaşan Portekiz ekibi, maçın detaylarını aktardı.