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Giriş Tarihi: 16.10.2024

Kerem’in gösterisi!

Milli yıldıza sadece Türkiye değil Portekiz’den de övgüler yağdı. Sosyal medyada Kerem’in jeneriklik golü en çok izlenenler arasına girdi

Kerem’in gösterisi!
G.Saray sonrasında Benfica'da çıkışına devam eden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım performansı ile başarısını taçlandırdı. İzlanda karşısında attığı muhteşem golle maça imzasını koyan Kerem'in oyunu Portekiz medyasında da manşetlere taşındı. İşte o başlıklar:
OJOGO: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı."
ABOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi."
RECORD: "Aktürkoğlu gösteri yapıyor."
SAPO: "Aktürkoğlu'ndan muhteşem gol."
DESPORTO AO MINUTO: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"




BENFİCA GURURLU!
A Milli Takım'ın iki yıldızı Kerem ve Orkun'un performansı, kulüpleri Benfica'da da büyük sevinç yarattı. İkilinin olduğu fotoğrafı paylaşan Portekiz ekibi, maçın detaylarını aktardı.

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Kerem’in gösterisi!
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