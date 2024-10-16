Kerem’in gösterisi!

G.Saray sonrasında Benfica'da çıkışına devam eden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım performansı ile başarısını taçlandırdı.Kerem'in oyunu Portekiz medyasında da manşetlere taşındı. İşte o başlıklar:"Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı.""Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi.""Aktürkoğlu gösteri yapıyor.""Aktürkoğlu'ndan muhteşem gol.""Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"A Milli Takım'ın iki yıldızı Kerem ve Orkun'un performansı, kulüpleri Benfica'da da büyük sevinç yarattı. İkilinin olduğu fotoğrafı paylaşan Portekiz ekibi, maçın detaylarını aktardı.