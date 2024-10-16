Pogba'dan Mourinho sözleri: "Sürekli ayrılıp barışıyorduk"

Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, doping cezası nedeniyle sahalardan uzak kaldığı sürede yaşadıklarını ESPN'e açıkladı.

Geri dönüşü açıklamalarda bulunan Pogba, "Bir sürü şey düşünüyordum. Bırakmayı bile düşündüm. Bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. 4 yıl cezayı duyunca kafanızda hemen düşünceler beliriyor. 4 yıl oynamadan ve antrenman yapmadan... Hangi kulüpler beni ister ki? Ama diğer yandan inançlıydım. Açıkçası pozitiftim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum. Çok şükür ki cezam indirildi." diye konuştu.

"EN İYİ SEZONUMDU..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Pogba, "Mourinho'nun gittiği ve Solskjaer'in geldiği yıl United'daki en iyi sezonumdu. Ancak son maçtan sonra menajere ve Woodward'a (United'ın o zamanki genel müdürü) bunun benim son yılım olduğunu ve ayrılmak istediğimi söyledim. O zamanlar 27 yaşındaydım ve işler istediğim gibi gitmemişti. Her şeyimi vermiştim ama kulüp ilerlemiyordu. Aklımda ayrılmak vardı ve sezon öncesi geri döndüm çünkü profesyonel olmak istiyordum. Woodward'la bir çıkış yolu aramak için konuştum ama o bunu engelledi. Artık United için oynamak istemiyordum ama bir profesyonel gibi davranmak zorundaydım. Sonra sakatlıklar geldi." açıklamasında bulundu.

"SÜREKLİ AYRILIP BARIŞIYORDUK"

2016'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile birlikte çalışan Paul Pogba, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." sözlerini kullandı.

2025'TE DÖNÜYOR

Fransız yıldız, doping yaptığı gerekçesi ile CAS tarafından futboldan 4 yıllığına men edilmiş, geçtiğimiz günlerde CAS'ın yaptığı açıklamayla cezası 1,5 yıla düşürülmüştü. Yıldız oyuncu, Şubat 2025'ten itibaren yeşil sahalara yeniden çıkabilecek.