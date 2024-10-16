SON DAKİKA HABERİ: Kerem Aktürkoğlu’ndan İsrail zulmüne tepki: Artık yeter

Portekiz devi Benfica'ya transfer olan ve ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepki gösterdi.

"ARTIK YETER"

Mesajını Türkçe ve İngilizce olarak yayınlayan Aktürkoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde...

İsrail ve Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir; ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı?

Böyle bir dehşet karşısında, her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!

İŞTE KEREM'İN PAYLAŞIMI: