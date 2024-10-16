Son dakika: İrfan Can’dan flaş Osayi paylaşımı! Rakiplere gönderme mi?

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizisinden müzik kullanan İrfan'ın paylaşımındaki, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik." sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten iki oyuncu için ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray haberleri çıkarken, İrfan Can Kahveci'nin bu paylaşımı ezeli rakip haberlerine gönderme olarak yorumlandı.

PERFORMANSLARI

Fenerbahçe forması altında 140 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 28 asist yaptı.

Sarı-lacivertli formayla 145 maça çıkan Osayi-Samuel ise 7 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.