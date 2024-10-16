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Giriş Tarihi: 16.10.2024 17:11

Toni'den Pep Guardiola için flaş sözler: "Futbol hayatımı bitirdin"

Eski İtalyan oyuncu Luca Toni, Pep Guardiola ile birlikte oturduğu bir mekanda video paylaşımı yaptı. Şu anda Hellas Verona'da menajerlik görevini yürüten Toni, Guardiola hakkında dikkat çeken sözler söyledi.

Toni’den Pep Guardiola için flaş sözler: Futbol hayatımı bitirdin

Kariyerinde Roma, Bayern Münih, Juventus, Fiorentina gibi sayısız kulüpte forma giyen eski İtalyan forvet Luca Toni yayınladığı bir videoyla gündem oldu.

2016 senesinde futbolu bırakan ve şu anda İtalyan ekibi Hellas Verona'da menajerlik görevini yürüten Luca Toni, önceki gün dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola bir mekanda oturduğu sırada video çekti.

Luca Toni o paylaşımda Guardiola'ya "Futbolu mahvettin, klasik santrforları yok ettin, senin yüzünden dört yıl takım bulamadım." şakayla karışık sözleriyle sitem etti.

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Toni'den Pep Guardiola için flaş sözler: "Futbol hayatımı bitirdin"
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