Toni'den Pep Guardiola için flaş sözler: "Futbol hayatımı bitirdin"

2016 senesinde futbolu bırakan ve şu anda İtalyan ekibi Hellas Verona'da menajerlik görevini yürüten Luca Toni, önceki gün dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola bir mekanda oturduğu sırada video çekti.

Luca Toni o paylaşımda Guardiola'ya "Futbolu mahvettin, klasik santrforları yok ettin, senin yüzünden dört yıl takım bulamadım." şakayla karışık sözleriyle sitem etti.