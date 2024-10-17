Başkan Doğan'dan Abdülkadir Ömür açıklaması: "Kendisinden formayı çıkardım"

"KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılması ile ilgili soruya da Başkan Doğan, "Benim dönemimde de bir oyuncumuzla alakalı böyle bir şey yaşandı. Abdülkadir Ömür; çok da sevdiğim aslında çok önemli bir yetenek. Trabzonspor'a da katkıları oldu. Ama Trabzonspor Başkanına 'Ben artık bu formayı giyinmek istemiyorum' dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım kapının önüne koydum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA EKONOMİK ANLAMDA HAZIR DEĞİLDİK"

Trabzonspor Kulübü'nün ekonomik anlamda yaşadığı sorunlara da değinen Doğan, hızlı bir şekilde borçları kapatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bordo-mavili takımın şampiyon olduğu sene kulübün ekonomik anlamda hazır olmadığını dile getiren Doğan şöyle konuştu:

"Trabzonspor, kazanan kulüplere baktığınız zaman 'Biz bu kupayı neden kazanamıyoruz' veya 'Niye orada değiliz' diye ben de düşünüyorum. Öyle olmalıydı bunun sonuçları ama olmadı. Trabzonspor ekonomik olarak iş hayatından bunu örnekleyeceğim. Bu zamanda dünyanın bu sisteminde, bu ekonomik durumda ne iş yaparsan yap ticaretle de uğraşsan futbol kulübü de yönetsen evinde de geçerli bunların hepsi ekonomik bağımsızlığın, gücün yoksa her yerde sıkıntıdasın. Öncelikle Trabzonspor ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmak zorunda. Yani bir planlamayı doğru yapmak lazım. Kendi işimizde nasıl yapıyorsak burada da öyle yapmak lazım. Mali olarak, sportif olarak, teknik olarak hazır olmak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ancak Trabzonspor gerçek anlamda sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilir. Dolayısıyla ilk iş olarak kendimizi ekonomik anlamda Trabzonspor'un önemli problemlerini çözmeye adadık. Şöyle bir gerçek de var. Saha sonuçları olmadan da bu işleri yürütme şansın yok. Biz 1,5 yıllık başkanlık döneminde mütevazı olmayacağım ekonomik anlamda çok önemli hamleler yaptık. Bugün 9 milyarı aşan bir para ödenmiş. Bunun 8 milyara yakın bir rakamı karşılıksız. Tamamıyla kasaya girmiş. Ama tüm bunlara rağmen baktığınız zaman ekonomik sıkıntılar devam ediyor ve çözülmesi gereken problemler var."