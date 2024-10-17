Başkan Doğan'dan Abdülkadir Ömür açıklaması: "Kendisinden formayı çıkardım"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığının organizesinde öğrencilerle söyleşiye katıldı.
Doğan, Bankalar Birliği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, transferler ve bordo-mavili takımın eski futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
Mezun olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde söyleşiye katılmaktan dolayı yaşadığı mutluluk ve heyecanlı olduğunu ifade eden Doğan, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü olarak Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olmalarına ilişkin olarak, "Bizim açımızdan Trabzonspor açısından buradan çıkmak yılda 650-700 milyon Euro civarında bir yükten kurtulmak olduğu için çok önemli" diye konuştu.
"KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"
Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılması ile ilgili soruya da Başkan Doğan, "Benim dönemimde de bir oyuncumuzla alakalı böyle bir şey yaşandı. Abdülkadir Ömür; çok da sevdiğim aslında çok önemli bir yetenek. Trabzonspor'a da katkıları oldu. Ama Trabzonspor Başkanına 'Ben artık bu formayı giyinmek istemiyorum' dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım kapının önüne koydum" dedi.
"ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA EKONOMİK ANLAMDA HAZIR DEĞİLDİK"
Trabzonspor Kulübü'nün ekonomik anlamda yaşadığı sorunlara da değinen Doğan, hızlı bir şekilde borçları kapatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bordo-mavili takımın şampiyon olduğu sene kulübün ekonomik anlamda hazır olmadığını dile getiren Doğan şöyle konuştu:
"Trabzonspor, kazanan kulüplere baktığınız zaman 'Biz bu kupayı neden kazanamıyoruz' veya 'Niye orada değiliz' diye ben de düşünüyorum. Öyle olmalıydı bunun sonuçları ama olmadı. Trabzonspor ekonomik olarak iş hayatından bunu örnekleyeceğim. Bu zamanda dünyanın bu sisteminde, bu ekonomik durumda ne iş yaparsan yap ticaretle de uğraşsan futbol kulübü de yönetsen evinde de geçerli bunların hepsi ekonomik bağımsızlığın, gücün yoksa her yerde sıkıntıdasın. Öncelikle Trabzonspor ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmak zorunda. Yani bir planlamayı doğru yapmak lazım. Kendi işimizde nasıl yapıyorsak burada da öyle yapmak lazım. Mali olarak, sportif olarak, teknik olarak hazır olmak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ancak Trabzonspor gerçek anlamda sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilir. Dolayısıyla ilk iş olarak kendimizi ekonomik anlamda Trabzonspor'un önemli problemlerini çözmeye adadık. Şöyle bir gerçek de var. Saha sonuçları olmadan da bu işleri yürütme şansın yok. Biz 1,5 yıllık başkanlık döneminde mütevazı olmayacağım ekonomik anlamda çok önemli hamleler yaptık. Bugün 9 milyarı aşan bir para ödenmiş. Bunun 8 milyara yakın bir rakamı karşılıksız. Tamamıyla kasaya girmiş. Ama tüm bunlara rağmen baktığınız zaman ekonomik sıkıntılar devam ediyor ve çözülmesi gereken problemler var."
"BORÇLARI KAPATMAK İÇİN BÜYÜK EMEK SARF EDİYORUZ"
Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim ilk etapta ekonomik problemleri çözüp daha sonra Trabzonspor'u sürdürülebilir bir başarıya götürmemiz lazım. Şampiyonluk sonrasında yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi şuydu: Biz Trabzonspor olarak aslında ekonomik anlamda şampiyonluğa hazır değildik. Taraftar hazırdı, herkesin sevdası bu, camia hazırdı herkesin sevdası bu, camia hazırdı herkesin sevdası bu. Yöneticiler de hazırdı. Yani kafamızda bundan başka bir şey yoktu. Dolayısıyla kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla bir şekilde şampiyonluğa yürüdük. Ama sonrasında ekonomik gerçeklikten uzaklaştığımız için sürdürülebilir başarıya götüremedik. Biz artık aynı hataları yeniden yapmamamız lazım. Hızlı bir şekilde bu borçları kapatmak için büyük emek sarf ediyoruz"
"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM
Bir öğrencinin "Bu sezon bizlere şampiyonluk sözü verebiliyor musunuz?" şeklindeki soruya da Doğan, "Bu beni hayatta onurlandıracak en önemli şey olur. Keşke bir şey olsa ben de bunu bilsem tüm benliğimle maddi manevi bunun sözünü vereyim sana. Bunun sözünü verebilmek için başka işler yapmak lazım. O da bizim işimiz değil. Benim şu anda olduğum pozisyon hayatta en gurur duyacağım pozisyon Trabzonspor başkanlığı. Keşke dediğim gibi bunun bir formülü olsa o dediğim formülün dışında ben de sana bunun sözünü canı gönülden verebilsem. Şunun sözünü verebilirim sana; bunu gerçekleştirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" sözleriyle karşılık verdi.
HACIOSMANOĞLU'NUN HAKEMİ TEBRİK ETMESİ
Bir öğrencinin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Ali Şanslan'ı tebrik etmesine ilişkin sorusuna Doğan şu yanıtı verdi:
"İbrahim Bey bizim eski başkanımız ve iyi bir Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde Trabzonspor'un başına bunların gelmemesi lazım. Ama dün açıklamaları ben de dinledim. Sayın başkan hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben de yine tekrarlıyorum. Hakem o gün Beşiktaş forması giymişti. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi. Şampiyonlukta da böyleydi."
"ŞENOL HOCAMIZ BİZE HENÜZ BİR LİSTE VERMEDİ
Bir öğrencinin transferler konusundaki sorusuna Doğan teknik ekibin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Şenol Güneş'in kendilerine bu konuda henüz bir transfer konusunda bir liste vermediğine vurgu yapan Doğan, "Şampiyonluktan sonra pek çok konuda başarılı olamadık. Ortada bir gerçek var ve hep doğruyu gerçeği konuşmak lazım. Aldığımız oyuncuların bize geldikleri zaman aslında isim anlamında bir eksik gözükmüyordu. Ama performans anlamında geldikleri yerler, şehre uyum sorunları, teknik kadroya uyum sorunları birçok konu gündeme geldi ve istenmeyen bir şekilde aslında isim olarak iyi olan oyunculardan bile performans alamadık. Böyle bir şeyi biz de istemezdik ama oldu. Teknik kadro kimi istiyorsa o zamanki hocamız kimse ben ve yönetim kurulu o istedikleri talepler doğrultusunda yürüyoruz. Yani bizde şu anda Şenol hocamız bir liste vermedi. Ama Şenol hocamız derse ki 'Ben buraya bu şekilde bir adam istiyoruz' onu alacağız. Ama o zaman o şekilde istiyorlardı onu aldık, ondan ibaret" dedi.
"OYUNCULARLA ALAKALI RAPOR HAZIRLANIYOR"
Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyuncularla alakalı bir rapor hazırladığını dile getirirken, "Taraftar haklıdır, taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Ben de aynı yaşlarda aynı şeyleri istiyordum. Sizlerden de çok daha sert eleştiriler yapıyordum başkanlara. Hocamız bir tablo, bir rapor hazırlıyor oyuncularla alakalı. Tabi herkesin yoğurt yiyişi farklı. Sayın Şenol Güneş bize raporunu verdiği an kimi istiyorsa Trabzonspor'un şartları kime müsaitse ben başkan olarak gerekeni yapacağım, alacağız" şeklinde konuştu.