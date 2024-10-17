Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roma’ya 6-1 yenildi

İlk yarım saatlik bölüm geride kalırken Roma, Galatasaray yarı sahasında oyunu oynamayı sürdürdü. İlk yarının son bölümlerine girilirken, 45'inci dakikada sağdan Glionna'nın kullandığı köşe vuruşta Kumagai kafayı vurdu fakat top Arzu Karabulut'un eline çarptı. Maçın hakemi Tess Olofsson, pozisyonda penaltı kararı verdi. 45+1'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Giugliano'nun vuruşunu kaleci Gamze Yaman kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Roma 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya konuk ekip Roma, iki değişiklik ile başladı. Galatasaray ise aynı kadroyla devam etti. Roma ilk yarıdaki baskın oyununa devam ederken 3'üncü golü de buldu. 54'üncü dakikada orta alanda Giugliano, pasını soldaki Haavi'ye aktardı. Bu oyuncunun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra uzak köşeye vuruşunda top filelere gitti: 0-3. Roma, golden 5 dakika sonra bu kez Giugliano ile farkı 4'e çıkardı. Haavi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Giugliano, ceza sahası içerisinde topu kontrol ettikten sonra şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4.