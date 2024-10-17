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Giriş Tarihi: 18.10.2024 00:38 Son Güncelleme: 18.10.2024 01:25

Hikmet Karaman, Moldova ekibi ile anlaştı!

Moldova ekipilerinden Zimbru, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini duyurdu.

Hikmet Karaman, Moldova ekibi ile anlaştı!

Yaz aylarında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan ayrılan ve bir süredir boşta olan Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, Hikmet Karaman'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, imza prosedürlerinin tamamlanması sonrası sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Moldova Ligi'nde şu ana kadar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Zimbru, 13 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

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Hikmet Karaman, Moldova ekibi ile anlaştı!
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