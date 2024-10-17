Milli yıldızlarımız Golden Boy’da finalde!

İtalya'nın spor gazetesi Tuttosport tarafından her yıl düzenlenen Golden Boy'da 25 kişilik finalist liste belli oldu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız da listede yer aldı. İki oyuncu da jüri tarafından belirlenen 20 kişilik final listesinde gösterildi.

5 oyuncu da etkinliğin ana sponsoru tarafından seçilirken, 25 kişilik liste tamamlandı.

İŞTE GOLDEN BOY 2024 ADAYLARI

- Lamina Yamal - Barcelona

- Joao Neves - PSG

- Warren Zaire-Emery - PSG

- Alejandro Garnacho - Manchester United

- Pau Cubarsi - Barcelona

- Savio - Manchester City

- Rico Lewis - Manchester City

- Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

- Kobbie Mainoo - Manchester United

- Jorrel Hato - Ajax

- Leny Yoro - Manchester United

- Jamie Bynoe-Gittens - Borussia Dortmund

- Kenan Yıldız - Juventus

- Cristhian Mosquera - Valencia

- Adam Wharton - Crystal Palace

- Arda Güler - Real Madrid

- Mathys Tel - Bayern Münih

- Desire Doue - PSG

- Oscar Gloukh - Salzburg

- Samuel Omorodion - Porto

Sponsor wildcardıyla finale çıkanlar:

- Wilson Odobert - Tottenham

- Andreas Schjelderup - Benfica

- Endrick - Real Madrid

- Eliesse Ben Seghir - Monaco

- Samuel Mbangula - Juventus

OYLAMA SONUCU BELLİ OLACAK

Golden Boy 2024'ün belirlenmesi sürecinde uluslararası 50 gazeteci oy kullanacak. Her gazeteci 5 futbolcuya oy verebilecek. Bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.

Puanlama sonucunda kazanan belli olacak. (Spor Arena)