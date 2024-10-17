Montella’ya Manu kancası

Son yıllarda başarıya hasret kalan ve teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanan Manchester United, sürpriz bir ismi listesine dahil etti.ManU'nun, Ay-Yıldızlı ekibi Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatma başarısı gösteren ve Uluslar Ligi'nde yenilgisiz liderliğini sürdüren İtalyan teknik adam için araştırma yaptığı öğrenildi.İngiltere Premier Lig'de ise 14. sırada bulunuyor.