Montella’ya Manu kancası

Son yıllarda başarıya hasret kalan ve teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanan Manchester United, sürpriz bir ismi listesine dahil etti. İngiliz devinin, A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella'yı gündemine aldığı ileri sürüldü.
ManU'nun, Ay-Yıldızlı ekibi Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatma başarısı gösteren ve Uluslar Ligi'nde yenilgisiz liderliğini sürdüren İtalyan teknik adam için araştırma yaptığı öğrenildi. Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı Erik ten Hag yönetiminde bu sezon tüm kulvarlarda sadece 3 galibiyet alırken,
İngiltere Premier Lig'de ise 14. sırada bulunuyor.