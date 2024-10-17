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Giriş Tarihi: 17.10.2024 19:31 Son Güncelleme: 17.10.2024 19:31

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine Emrah Bayraktar'ın atandığını açıkladı.

AA
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine atama gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili resmi açıklama TFF'den yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Emrah Bayraktar, Futbol Gelişim Direktörlüğüne getirildi.

Bayraktar, kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi pek çok kulüpte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerini yürüttü.

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TFF Futbol Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi
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