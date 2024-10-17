Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan flaş sözler!

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun." dedi.

"HEMEN KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"



Abdülkadir Ömür'ün ayrılık sürecine değinen Doğan, "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdülkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor Kulüp Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum." ifadelerini kullandı.



"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarının devamında, "Trabzonspor'a gelen kimse o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi" diye konuştu.



"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"



Doğan kulübün satışı ile ilgili bir gündem olup olmadığına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:



"Bir ilgi mektubuydu. Ekonomik hamlelerden dolayı bu tür ilgilerin olması normal ve güzel bir şey. Türkiye'de sistem kulüp satışlarına izin vermiyor. Bizimle görüşen firmalara bunu söylüyoruz. İsim veremem ama işin özeti ben Trabzonspor'a yatırım yapmak istiyorum 400-500 var. Ben istesem bile teknik olarak yapılması mümkün değil. Türkiye'de kanun değişirse farklı konuşmalar yapabiliriz. Kanuni olarak mümkün olmadığını söyledikten sonra öteye geçemiyoruz."



"KULÜBÜN BAŞINA BUNLAR GELMEMELİ"



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için de konuşan Ertuğrul Doğan şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Bey, eski başkanımız ve iyi Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum, hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi, şampiyonlukta da böyleydi."