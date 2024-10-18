BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Zaynutdinov ve Chamberlain yolcu

Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların yanı sıra şampiyonluk mücadelesinde verdiği yarışla da adından söz ettiren Beşiktaş, transfer dönemini iple çekiyor. Siyah-Beyazlılar, ocak ayında gerçekleştireceği takviyelerle birlikte sahip olduğu oyuncu grubunun kalitesini daha yukarı çekmek ve mutlu sona ulaşmak amacında.

Ancak bir yandan da gidecek isimler konusunda teknik heyet ve yönetim görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, ocak ayı için kadrosunun genişletilmesi konusunda talepte bulundu. Her ne kadar "Merak etmeyin Süper Lig'in en en iyi kadrosuna sahibiz" dese de deneyimli çalıştırıcı transfer bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı göndermek istediği isimleri de yavaş yavaş netleştiriyor. İlk 2 sırada gözüne girmeyen isimler var.

ZAYNUTDINOV VE CHAMBERLAIN YOLCU

Kartal'da bu sezon hiçbir varlık gösteremeyen 2 futbolcuyla yollar ayrılacak. 4.5 milyon euro karşılığında geçen sezon CSKA Moskova'dan alınan Bakhtiyor Zaynutdinov ilk sıradaki isim olarak göze çarpıyor. 26 yaşındaki Kazak yıldızın sene başında talibi vardı ancak transferi gerçekleşmemişti. Bu kez beklenti düşük tutulacak ve tüm kolaylık sağlanacak. Diğer yandan Alex Oxlade-Chamberlain için de aynı yol izlenecek.

Kontratı gelecek sezonun sonunda bitecek İngiliz yıldız ile yolların ayrılması adına her yol denenecek. Beşiktaş'taki transfer operasyonu sadece bu 2 isimle kalmayabilir. Özelikle defansta Arthur Masuaku'nun beklenen istikrarı yakalayamaması üzerinde Kongolu yıldızın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Yine bir diğer bel Jonas Svensson da yıl sonuna kadar kendisini hocasına kanıtlamak zorunda. (Takvim)