Eskişehirspor’u desteklemek için İskoçya’dan 4 bin kilometre yol yaptı

İskoçya'nın Edinburgh şehrinde oturan ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'u desteklemek için yaklaşık 4 bin kilometre yol yaparak Eskişehir'e gelen Ricky Marshall, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti. Marshall, kulüp personeli ve takım kaptanı Rasim Mutlu tarafından karşılandı.

"BENİM DE BURADA DOSTLARIM VAR"

Eskişehirspor ile 2012 yılında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasından beri Eskişehir halkı ve Eskişehirspor ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ifade eden Marshall, "Eskişehir güzel bir şehir olduğu için buraya gelmeyi seviyoruz. Ama esas gelmemizin nedeni Eskişehirspor ile olan ilişkimiz. O ilişki 2012 yılında başladı ve daha sonra gelişti. Biliyoruz ki, bizler nasıl Eskişehirspor'u takip ediyorsak, Eskişehirspor taraftarları da St.Johnstone'u takip ediyorlar. İnternet'ten birçok Eskişehirspor taraftarıyla yazışmalarım oluyor, onlar buraya gelmemi istiyorlar. Benim de burada dostlarım var. Yıllardan beri görüştüğümüz kişiler var. Gelip onlarla da birlikte olma şansını buluyorum" diye konuştu.

"BU KÖTÜ GİDİŞATLA BAŞ ETMEYİ BECERECEKTİR"

İki kulübün de kendi liglerinde zor dönemler yaşadığını anlatan Marshall, "2012'den beri Eskişehirspor'da bir düşüş oldu ve baya geriledi. Aynı durum bizim St. Johnstone kulübü için de geçerli. Bunun çeşitli nedenleri, ekonomik nedenleri var. Ama biliyoruz ki hem İskoç halkı, hem Türk halkı mücadeleyi sever ve bununla baş etmeyi becerecektir" şeklinde konuştu.

2012'DE KARŞILAŞTILAR

Eskişehirspor, İskoçya ligi takımı St. Johnstone ile 2012 yılında UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, Eskişehir'de oynanan maçı 2-0'lık Eskişehirspor galibiyeti ile sonuçlanırken, İskoçya'da ki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Marshall, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un yarın oynayacağı Osmanlı 1453 maçını da tribünden izleyeceğini de sözlerine ekledi.