Galatasaray, Antalya’ya ulaştı!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi. Sarı Kırmızılı kafileyi taraftarlar karşıladı.
Futbolcular ve teknik heyet taraftarın tezahüratlarıyla havalimanından otobüsle ayrılarak, konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Galatasaray'ın Antalya'ya gelen kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı