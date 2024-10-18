GALATASARAY HABERLERİ: Muslera’nın yerine Alban Lafont

2011 yazından bu yana Galatasaray forması giyen ve bu süreçte tam 17 kez kupa kaldırma sevinci yaşayan 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmesi netleşince, Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni kaleci arayışları hızlandı. Kulübe önemli yıldızlar kazandıran menajer George Gardi ile çalışan Galatasaray Yönetimi, adayları ve maliyetlerini bir bir belirleyip, teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunacak.

GÜNDEME İLK BENITEZ GELDİ

Galatasaray kaleci transferi konusunda çalışmaları tüm sezona yayıp, en doğru tercihi mayıs - haziran dönemlerinde renklerine bağlamayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, PSV Eindhoven'ın kalecisi Walter Benitez olmuştu. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisiyle Galatasaray dışında Atletico Madrid de ciddi olarak ilgileniyor. Oyuncunun bonservis probleminin olmaması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Ancak diğer taraftan 25 yaşında Galatasaray'a gelen Muslera'da olduğu gibi, kalede yıllar sürecek bir istikrar yakalamak isteyen Sarı Kırmızılılar, gelecek vadeden isimlerin de peşinde.

GARDI'NİN RADARINDA ALBAN LAFONT VAR

Gardi'nin radarına bu plan çerçevesinde giren kalecilerin başında ise Alban Lafont geliyor. Fransa Lig 1'de Nantes forması giyen 25 yaşındaki 1.96'lık Lafont, Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde görev aldı ve bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaptı. 9 milyon Euro civarında bir piyasa değerine sahip olan Fransız file bekçisi, Nantes'a 2021 yazında Fiorentina'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alban Lafont, yaz döneminde Ajax'la uzun süren transfer görüşmeleri yapmış, ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Galatasaray açısından da bu transfer çok kolay görünmüyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, vadelere yayılmış bir bonservis yatırımıyla Lafont veya o seviyede bir eldiveni kadrosuna katarak, bir kez daha kaleci konusunu uzun yıllar boyunca rafa kaldırmanın hesapları içerisinde. (Fanatik)