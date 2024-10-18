Gençlerbirliği Kulübü hakkındaki haciz kararı kaldırıldı

Gençlerbirliği Kulübü, kulüp hakkında başlatılan haciz işlemleri ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Önceki yönetim kurulu tarafından 2023 yılı içerisinde borç adı altında alınan paralar sebebiyle kulübümüz hakkında başlatılan haciz işlemleri, tarafların mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kulübe ait banka hesapları, taşınmazlar ve taşıtlar üzerine konan haciz kayıtları bugün itibarıyla kaldırılmıştır. Kulübümüzü özlenen seviyeye getirmek için özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi, karşımıza çıkarılan zorluklara rağmen asla mücadeleden ödün vermeden her bir sorunu çözerek hedeflerimize ilerleyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

TFF 1.Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, 8 maç sonunda topladığı 11 puanla 13.sırada yer alıyor.