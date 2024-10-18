Hakan Çalhanoğlu’ndan Montella ve transfer cevabı!

"Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası sırasında yaşadığımız 45 günlük kamp süreci bana göre takımımız için en önemli dönüm noktalarından birisiydi. Kenetlendik ve aile olduk. Bu kampta aramızdaki dostluk bağı, kardeşlik bağına dönüştü. Gerek ortaya koyduğumuz oyun anlamında gerekse ikili ilişkilerimizde bu bağ güçlenmeye devam ediyor. Biz takım olarak birbirimizin açığını aramak yerine birbirimize ne katabiliriz, aramıza yeni katılan genç arkadaşlarımıza ne gibi faydalar sağlayabiliriz bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Biz büyük bir aile gibi birbirimize destek olarak gelişmeye, başarmaya odaklanıyoruz."

"Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'yı artık herkes yakından tanıyor. Hocamız ve bizim birbirimizi anlamamızı sağlayan en önemli unsur, ay-yıldızımızı nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz düşüncesidir. Montella gerek saha içinde gerek saha dışında yaptığı davranışlarla sıcakkanlı, iletişimi kuvvetli, nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını, futbolcusunu nasıl motive edeceğini çok iyi bilen bir hoca."

"Gelecekte bizi neyin beklediğini şimdiden tahmin etmek zor olsa da, A Milli Takımımız için şunu net olarak ifade edebilir ki gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Arkamızda milyonlarca insanımız var. Biz bir futbol ülkesiyiz ve her geçen yıl da genç yeteneklerimiz artıyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım gibi genç arkadaşlarımız bunun en güzel kanıtıdır. Biz ülkemizdeki gençlere yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için gerekli fırsatı ve desteği sağladığımız sürece geleceğimiz her daim aydınlık olacaktır."

"Takımımızın oyuncu çeşitliliği çok fazla. Hocamız bu çeşitliliği nasıl daha da artırabileceğini düşünerek hareket ediyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki, futbol taktiksel bir oyundur. Oynadığımız her rakibe göre farklı oyun, farklı taktikler geliştirerek antremanlarımızı yaparız. Bana göre hocamız ve ekibi bu takımı en çok sistemsel anlamda değiştirip, geliştirmiştir. Bizim sistemimizde, oynayan veya oynamayan herkes ne yapacağını ve görevinin ne olduğunu biliyor"

"Türkiye'ye dönecekmisin?"

"Kendimle ilgili şunu söylebilirim ki futbolda her daim ileriye gitmeyi, iyi olmayı hedefledim. Futbol hayatım nerede, hangi ülkede biter bilemiyorum ama hedefim kariyerimi en güzel şekilde noktalamak. Dilerim bu düşüncem gerçekleşir."

"Benim gençliğimde, gelişme sürecimde özellikle A Milli Takım'da bana bu yolculuğumda yardımcı olan birçok ağabeyim ve hocalarım oldu. Hepsi bu formayı, bu bayrağı en iyi şekilde temsil etmeyi, hedefimizin her zaman en ilerisi olması gerektiğini söyleyerek bu yolda ilerlememizi sağladı. Şimdi bizim yaptığımız da bu ilkeleri ve bu hedefleri daha ileriye taşıma gayretidir. Milli takımımız hiç şüphesiz ki gelecekte çok daha iyi işler başaracaktır"