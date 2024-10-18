Okan Buruk’tan Osayi ve İrfan cevabı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 Digital'e konuk oldu.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'de son sezonlarına giren İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile ilgili kendisine gelen soruyu yanıtladı.

"İLGİMİZ VE GÖRÜŞMEMİZ YOK"

İki oyuncuyla da ilgilenmediklerini ifade eden Buruk, "Yok, şu ana kadar hiçbir ilgimiz ve görüşmemiz olmadı. Şu anda zaten transferle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

"KEREM, AVRUPA'DA OYNAMAK İSTEDİ"

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Buruk, "Kerem, baştan gitmek istedi. Avrupa'da oynamak istedi. Son dönem iyi de oynuyordu, gollerle bize önemli destek vermişti. Orada devam edebileceğini düşünerek programımı yapıyordum. Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem, gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu. Avrupa'da transfer bittikten sonra Sallai'yi aldık. Yunus formülünü bulduk, Barış orada oynayabiliyor. Oraya bir çözüm bulduk." açıklamasında bulundu.