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Giriş Tarihi: 19.10.2024 00:17

Ronaldo, Vitor Pereira'yı üzdü

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Vítor Pereira yönetimindeki Al ShababRonaldo'nun 90+7'de penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Ronaldo, Vitor Pereira’yı üzdü

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Shabab ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, teknik direktör Vítor Pereira yönetimindeki Al Shabab'ı 2-1 yendi. Al Nassr'ın gollerini; 69. dakikada Aymeric Laporte ve 90+3'te penaltıdan Cristiano Ronaldo atarken, Al Shabab'ın tek sayısı 90. dakikada Ali el-Hasan'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

HAMDALLAH PENALTIYI KAÇIRDI

90+13. dakikada Al-Shabab takımı penaltı kazanırken, Hamdallah, topu direğe nişanladı ve fırsattan yararlanamadı. Bu galibiyetle beraber Al Nassr, puanını 17 yaparken, Al-Shabab 12 puanda kaldı.

Al Nassr gelecek hafta deplasmanda Al - Kholood ile karşılaşacak. Al Shabab takımı ise Al - Orobah'a konuk olacak.

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Ronaldo, Vitor Pereira'yı üzdü
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