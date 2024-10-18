Ronaldo, Vitor Pereira’yı üzdü

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Shabab ile Al Nassr karşı karşıya geldi.
Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, teknik direktör Vítor Pereira yönetimindeki Al Shabab'ı 2-1 yendi. Al Nassr'ın gollerini; 69. dakikada Aymeric Laporte ve 90+3'te penaltıdan Cristiano Ronaldo atarken, Al Shabab'ın tek sayısı 90. dakikada Ali el-Hasan'ın kendi kalesine attığı golle geldi.
HAMDALLAH PENALTIYI KAÇIRDI
90+13. dakikada Al-Shabab takımı penaltı kazanırken, Hamdallah, topu direğe nişanladı ve fırsattan yararlanamadı. Bu galibiyetle beraber Al Nassr, puanını 17 yaparken, Al-Shabab 12 puanda kaldı.
Al Nassr gelecek hafta deplasmanda Al - Kholood ile karşılaşacak. Al Shabab takımı ise Al - Orobah'a konuk olacak.