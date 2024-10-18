Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yamal'a gelen 250 milyon Euro'luk teklife ret!
Giriş Tarihi: 18.10.2024 19:13

Yamal'a gelen 250 milyon Euro'luk teklife ret!

La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, İspanyol yıldız futbolcu Lamine Yamal için geçtiğimiz yaz transfer döneminde gelen tam 250 milyon Euro'luk bonservis teklifini reddettiğini açıkladı.

Yamal’a gelen 250 milyon Euro’luk teklife ret!

Barcelona yıldızı Lamine Yamal hakkında Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta'dan flaş bir itiraf geldi. Laporta, Yamal için 250 milyon Euro teklif geldiğini açıkladı.

Teklifin geçtiğimiz yaz transfer döneminde geldiğini ifade eden Laporta, bu teklifi reddettiğini açıkladı.

"DEĞERİ ÇOK DAHA FAZLA"

Barca One'a konuşan Laporta, Yamal'la ilgili, "Burada oynamak isteyen herkesin takımda kalmasını istiyoruz. Lamine Yamal için 250 milyon euro teklif ettiler ama hayır dedim. Şu andaki değeri geçen yıla göre çok daha fazla." ifadesini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 17 yaşındaki Yamal, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yamal'a gelen 250 milyon Euro'luk teklife ret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA