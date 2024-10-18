Yamal’a gelen 250 milyon Euro’luk teklife ret!

Barcelona yıldızı Lamine Yamal hakkında Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta'dan flaş bir itiraf geldi. Laporta, Yamal için 250 milyon Euro teklif geldiğini açıkladı.

Teklifin geçtiğimiz yaz transfer döneminde geldiğini ifade eden Laporta, bu teklifi reddettiğini açıkladı.

"DEĞERİ ÇOK DAHA FAZLA"

Barca One'a konuşan Laporta, Yamal'la ilgili, "Burada oynamak isteyen herkesin takımda kalmasını istiyoruz. Lamine Yamal için 250 milyon euro teklif ettiler ama hayır dedim. Şu andaki değeri geçen yıla göre çok daha fazla." ifadesini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 17 yaşındaki Yamal, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.