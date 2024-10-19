Eljif Elmas için ayrılık iddiası

Fenerbahçe'nin 17.7 milyon euroya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan ekibindeki 4.5 yılının ardından Leipzig'e transfer olmuştu. 1 Ocak 2024 tarihinde 24 milyon Euro karşılığında Alman ekibinin yolunu tutan Eljif Elmas, Leipzig'te beklentilerin altında kaldı.

Bundesliga temsilcisinde forma şansı bulmakta zorlanan ve bu sezon sadece 7 dakika süre alabilen Eljif Elmas için transfer ihtimali gündeme geldi. Sky Sports'un geçtiği habere göre Eljif Elmas ara transfer döneminde Leipzig'ten ayrılabilir.