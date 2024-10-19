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Giriş Tarihi: 19.10.2024 13:48

Eljif Elmas için ayrılık iddiası

Napoli'den Leipzig'in yolunu tutan Eljif Elmas'ın Almanya kariyeri istediği gibi başlamadı. Eljis Elmas için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi.

Eljif Elmas için ayrılık iddiası

Fenerbahçe'nin 17.7 milyon euroya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan ekibindeki 4.5 yılının ardından Leipzig'e transfer olmuştu. 1 Ocak 2024 tarihinde 24 milyon Euro karşılığında Alman ekibinin yolunu tutan Eljif Elmas, Leipzig'te beklentilerin altında kaldı.

Bundesliga temsilcisinde forma şansı bulmakta zorlanan ve bu sezon sadece 7 dakika süre alabilen Eljif Elmas için transfer ihtimali gündeme geldi. Sky Sports'un geçtiği habere göre Eljif Elmas ara transfer döneminde Leipzig'ten ayrılabilir.

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Eljif Elmas için ayrılık iddiası
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