Eyüpspor, Göztepe’yi tek golle geçti!

Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 9'uncu hafta mücadelesinde Eyüpspor evinde Göztepe'yi ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 19'uncu dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Eyüpspor karşılaşmaya; "Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Dubois, Shelvey, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam" 11 ile çıkarken, Göztepe; "Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Solet, Ahmed Ildız, Matsuki, Djalma, Romulo, Juan" 11 ile sahada yer aldı.

Mücadeleye daha iyi başlayan taraf Göztepe olsa da öne geçen taraf Eyüpspor oldu. 19'uncu dakikada sahneye çıkan Ahmed Kutucu, attığı golle takımını öne geçirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına Göztepe oyuncu değişikliğiyle başladı. Düşük tempoda devam eden mücadelenin son dakikalarında İzmir ekibi pozisyonlar bulsa da maçta başka bir gol olmadı ve mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 15'e yükseltirken, Göztepe 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Eyüpspor deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Göztepe ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Dubois, Shelvey (Dk 69. Dorukhan Toköz), Midtsjö, Emre Akbaba (Dk. 90+1 Taşkın İlter), Saiz (Dk. 69 Ampem), Ahmed Kutucu (Dk. 90+1 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 90+5 Bruno)

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 70 Nielsen), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Solet, Ahmed Ildız (Dk. 81 Tijanic), Matsuki (Dk. 46 Hugo), Romulo, Juan (Dk. 70 Fofana)

Gol: Dk. 19 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Matsuki, Dk. 83 Solet (Göztepe)