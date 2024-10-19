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Giriş Tarihi: 19.10.2024 19:40

Fenerbahçe, Samsun'da coşkuyla karşılandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun'da coşkuyla karşılandı.

İHA
Fenerbahçe, Samsun’da coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, İstanbul'dan Samsun'a özel uçakla geldi. Sarı-lacivertli kafileyi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Kafilede yer alan İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Osayi Samuel, Fred, Szyzmanski, Rorigo Becao, Saint Maximin gibi futbolcular yoğun ilgi gördü.

MOU TARAFTARALARA İMZA DAĞITTI

Teknik Direktör Jose Mourinho, taraftarlara imza verirken, bariyerleri aşan bir çocuk formasını kaleci Dominik Livakovic'e imzalatmak istedi. Polislerin elinden çocuğu alan Livakovic, formayı imzalayarak minik taraftarı mutlu etti.

OTELE DOĞRU HAREKET ETTİLER

19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'de başlayacak maç için Samsun'a gelen Fenerbahçe kafilesi, karşılamanın ardından konaklayacağı otele doğru otobüsle yola çıktı.

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Fenerbahçe, Samsun'da coşkuyla karşılandı
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