GALATASARAY HABERLERİ: Alban Lafont’tan yeşil ışık

Fernando Muslera ile sezon sonunda yaşanması muhtemel ayrılık öncesi kaleci listesi oluşturan Galatasaray'ın radarındaki isimlerden biri de Nantes'ın file bekçisi Alban Lafont'tu. Menajer George Gardi, kaleci transferiyle ilgili çalışmaları bizzat yürütürken, Lafont'la da bir ön görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki Fransız eldivenin, artık şampiyonluk yaşama isteği ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali nedeniyle yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Piyasa değeri 9 milyon Euro civarında olan ve kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan Lafont için, Nantes'ın 15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu da gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılılar sezon boyunca Gardi'nin listesindeki diğer kaleciler için de görüşmeleri sürdürecek.

AJAX İLE ANLAŞAMADI

Fransız file bekçisi, Nantes'a 2021 yazında Fiorentina'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alban Lafont, yaz döneminde Ajax'la uzun süren transfer görüşmeleri yapmış, ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Galatasaray açısından da bu transfer çok kolay görünmüyor. Ancak sarı-kırmızılılar, vadelere yayılmış bir bonservis yatırımıyla Lafont veya o seviyede bir eldiveni kadrosuna katarak, bir kez daha kaleci konusunu uzun yıllar boyunca rafa kaldırmanın hesapları içerisinde. (Fanatik)