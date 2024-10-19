GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson 3 milyon Euro istiyor

Bir yandan ara transfer çalışmaları sessiz sedasız başlayan Galatasaray diğer yandan iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birisi de Victor Nelsson. Başta Fiorentina olmak üzere çok sayıda takımın listesinde yer alan Danimarkalı stoperin 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak isteyen yönetim, maaş konusunda da güncellemeye gitmeyi hedefliyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Nelsson'un 1.3 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor. Ancak yıldız futbolcunun menajerinin yapılan ilk görüşmede kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu rakamı yüksek bulan yönetim, Nelsson için pazarlıklarına devam ediyor. Yönetim, sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Nelsson konusunda elinin zayıf olmaması için mutlaka yeni imzayı attırmak istiyor. Son dönemde performansı ağır eleştiri alan Danimarkalı yıldız milli takım formasıyla İspanya ve İsviçre önünde 11'de sahaya çıkmıştı. Oynadığı oyunla tam not alan Nelsson'u bırakmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 3'lü savunmaya geçildiğinde yıldız futbolcuya çok daha fazla süre vereceği belirtildi. Galatasaray forması altında 134 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. (Takvim)

