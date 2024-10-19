Guardiola'dan basına tokat gibi cevap! "Gazze'de olanlara bakın!"

İsrail'in, Gazze'de uyguladığı soykırım karşısında futbol dünyasından Filistin'e destek mesajları gelmeye devam ediyor. Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Katalan çalıştırıcı, kendisine yöneltilen "A Milli Takım menajerliğine Thomas Tuchel getirildi. İngiltere'de, 'milli takımın teknik direktörü İngiliz olmalı' düşüncesi var" sorusu karşısında sinirlendi ve ırkçılığa karşı olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Tuchel çok iyi bir teknik direktör. Kendisine başarılar diliyorum. İnsan olarak seçemediğimiz şeyler var. Katalan olmayı ben seçmedim. İnsanlar nerede doğduğunu seçemez. Anneni, babanı seçemezsin. İngiliz olmayı siz seçmediniz. Bir İngiliz'in de milli takımda başarısız olabildiğini gördük. Biliyorum ki doğduğumuz, yaşadığımız yerle, eğitimimizle, yaptıklarımızla gurur duyarız. Ama dünya çok büyük. Açık düşünceli olmalısınız. Ben İspanya'dan geldim ve yaptıklarıma bakın. Gazze'de, Ukrayna'da ve Afrika'da olanlara bakın. Dünyanın birçok yerinden, birçok insandan çok şey öğrendim. İnsanların daha iyi olması için uğraşmalıyız."