Kocaelispor, evinde Ümraniyespor’u mağlup etti

1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 52'nci dakikasında Mendes, Oğuz Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Yiğit Arslan oyunu devam ettirdi.

VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 57'nci dakikada atışı kullanan Oğulcan Çağlayan, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Kocaelispor puanını 19 yaparken, Ümraniyespor 14 puanda kaldı.

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Dk.72 Vukovic), Barış Alıcı (Dk.72 Furkan Gedik), Pedrinho (Dk.90+7 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk.81 Beridze), Oğulcan Çağlayan (Dk.81 Ahmet Sağat)

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu - Oğuz Yıldırım (Dk. 86 Cavare), Mustafa Eser, Glumac, Furkan Apaydın, Dokanovic, Soukou (Dk. 86 Mehmet Ali Büyüksayar), Hoti (Dk.74 Atalay Babacan), Bardhi (Dk. 64 Sousa), Barış Ekincier (Dk. 64 Serkan Göksu) , Minchev

GOL: Dk.52 Oğulcan (Kocaelispor)