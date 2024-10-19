Marcao psikolojik tedavi aldığını açıkladı

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, geçtiğimiz 2 sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı. Brezilyalı oyuncu Sevilla'daki döneminde psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

SFC'ye röportaj veren tecrübeli stoper, "Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti. Sonra da psikologa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu. Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim" dedi.

Eşinin tavsiyesiyle psikoloğa gittiğini ifade eden Marcao, "İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim" şeklinde konuştu.

Marcao, Galatasaray forması ile toplam 141 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performansı gösterdi. Sevilla'da 3. sezonuna başlayan Marcao, İspanyol ekibinin formasını 27 kez giydi.