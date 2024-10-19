Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin'in savunma öfkesi: Bu böyle gitmez
Giriş Tarihi: 19.10.2024 14:10

Nuri Şahin'in savunma öfkesi: Bu böyle gitmez

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımının St. Pauli'yi 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, savunmada yaptıkları hatalarla ilgili eleştiri yaptı.

Nuri Şahin’in savunma öfkesi: Bu böyle gitmez

Bundesliga'da 7. haftanın açılış maçında St. Pauli'yi sahasında 2-1 mağlup eden Borussia Dortmund'da, teknik direktör Nuri Şahin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının savunma anlayışını eleştirdi.

Nuri Şahin, St. Pauli'nin İsveçli stoperi Eric Smith'in 78. dakikada attığı ve skoru 1-1'e getiren golle ilgili olarak "Savunma şeklimiz beni inanılmaz derecede üzüyor. Bunun gibi sahneler ligde 11 mi yoksa 13 puanla mı olduğumuzu belirliyor. Celtic ve Union Berlin'e karşı da bu tür goller yemiştik. Bu böyle yürümez" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Şahin'in savunma öfkesi: Bu böyle gitmez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA