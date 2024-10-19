Okan Buruk'tan Jakobs açıklaması: "Beşiktaş maçına..."

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı Kırmızılıların golleri; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den geldi.

Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONLARLA ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Mutluyum. Doğum günüm. Maça denk geldi, güzel bir maça denk geldi." diyen Okan Buruk, "Sonuç da güzel oldu, 3 gol 3 puan. Deplasmanda kazanma rekoru vardı, onu kırdık. Onun yanında 3 gollük ortalamamızı devam ettirdik. Gol yemedik. Sevinecek çok şey var. En önemlisi oyuncularımın performansları, istekleri, duyguları. O duygusal bağı hep kuruyoruz. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Dünya çapında oyuncular. Karakterleri ve insanlıkları çok etkileyici. Galatasaray formasını onların üzerinde görmek gurur veriyor. Galatasaray altyapısından yetişmiş biriyim, Galatasaray formasıyla böyle kaliteli oyuncular görmek beni mutlu ediyor. Öğlen pasta kestiler bana, orada da söyledim. 2 seneyi geçtik, 2 şampiyonluk. Bunda emeği olan başkanımız, yöneticilerimiz, eski yeni yöneticilerimiz, iki şampiyonlukta emek vermiş oyuncular..." dedi.

JAKOBS AÇIKLAMASI

Teknik direktör Okan Buruk, mücadelede sakatalanan ve oyuna devam edemeyen Jakobs hakkında, "Jakobs, adalesinde sertlik hissetti. MR'ına bakacağız. Elfsborg maçı zor. Beşiktaş maçına bakacağız. Önemli bir oyuncu. Çok fazla seçeneğimiz olmadığı bir mevki. Berkan da bugün iyi oynadı. Berkan da önemli bir performans sergiledi." diye konuştu. (beIN SPORTS)