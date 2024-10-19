’Real Madrid, Mbappe’yi aldığı için pişman’ iddiası

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappe, PSG'den Real Madrid'e transferini tamamlayarak uzun transfer macerasını nihayet sonlandırdı. Yıldız futbolcu bu sezon şu ana kadar tüm müsabakalarda 11 maçta 7 gol attı. Ancak Real Madrid'in, Mbappe'nin Bernabeu'daki hayata başlangıcından memnun olmadığı bildiriliyor.

'REAL MADRİD PİŞMAN' SÖZLERİ

YouTube kanalı Colinterview'a konuşan gazeteci Romain Molina şunları söyledi:

"Onu getirdiklerine pişman oldular. Bunu garanti ederim. Bu konuda (kayıt dışı) konuştum. Hiç de bekledikleri gibi olmadı. Bu Florentino Perez'in bir hevesiydi. Onu isteyen sadece Perez'di. Mbappe ile baba-evlat gibi bir ilişkisi var. Kulüp çok üzgün, öncelikle Mbappe'nin performans seviyesi beklenen düzeyde değil, soyunma odasında da durum pek iyi değil, ama bu Mbappe'nin suçu değil. Bence Real büyük bir hata yaptı. Mbappe, sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmedi, Jude Bellingham'ın aksine anında oynadı. Mbappe'nin 25 yaşında fiziksel olarak nasıl olduğunu gördüğünüzde, bunu bana açıklayamazsınız. Onun 25 yaşında yaşadığı fiziksel düşüşü daha önce hiç görmemiştim."